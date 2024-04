Ecco chi ha respinto il contributo dei cittadini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 aprile 2024) "Giovedì 28 marzo è stata una data storica per Grosseto: per la prima volta una Proposta di deliberazione di iniziativa popolare, sostenuta dalle firme di oltre cento, è arrivata in Consiglio comunale. La proposta deiper istituire la Consulta per il verde della Città di Grosseto – afferma Matteo Della Negra – è stata respinta con 17 voti contrari, 4 favorevoli e due astenuti". Matteo Della Negra ha illustrato nell’aula del Consiglio comunale la Proposta di deliberazione di iniziativa popolare in rappresentanza dei promotori. "Questa proposta – ha detto Matteo Della Negra – è identica a quella presentata nel 2020, nata da una lunga interlocuzione con gli uffici tecnici del Comune che avevano espresso un parere favorevole. Averla respinta da parte del Consiglio comunale, equivale a rifiutare la collaborazione di tutti quei ...