Eccellenza Chiesanuova torna ad allenarsi Si prepara la gara a Campiglione

(Di martedì 2 aprile 2024) Sia fare sul serio. L’arrivederci alla Pasqua segna la fine della lunga sosta di campionato per ilche da oggi riprende gli allenamenti in vista della trasferta di domenica adove l’attende un agguerrito Monturano. Nel prossimo turno, quartultimo di, scopriremo se e quanto le tre settimane di stop abbiano nociuto o meno ad uno dei team più brillanti precedentemente, capace di impressionare gli addetti ai lavori con approcci grintosissimi e grande aggressività (con la novità tattica del pressing alto) nei primi tempi. Mobili durante questa interruzione non ha avuto il giovane terzino Corvaro, classe 2005 che ha giocato con la rappresentativa delle Marche al Torneo delle Regioni (uscita ai rigori in semifinale contro il Piemonte) ma ha potuto ritrovare a disposizione quelle ...

