EA Sports FC 24 SBC Geoffrey Kondogbia RTTF UEL Soluzioni E Requisiti

(Di martedì 2 aprile 2024)ha ricevuto la carta speciale Road To The Final UEFA Europa League per la modalità Ultimate Team del simulatore calcisitco EAFC 24. La versione speciale può essere riscattata tramite una SBC che sarà disponibile fino alle 19:00 del 16 Aprile. Potrete riscattare la carta del centrocampista della Repubblica Centrafricana che milita nell’Olympique Marsiglia completando la Sfida Creazione Rosa che è ora disponibile in UT 24. Le serate europee sono tornate e le squadre più importanti del continente si stanno dando battaglia sul terreno di gioco per raggiungere la finale della UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League. All’inizio della campagna, ogni oggetto giocatore Road to the Final riceve un aggiornamento, e può ottenerne fino ad altri cinque, in base al cammino della ...

