“E tu stai ballando dint’o club” | perché Personale di Mahmood con Geolier è in tendenza su TikTok

Carlo Ancelotti e lo staff del Real Madrid hanno voluto mandare un messaggio preciso, mettendolo per iscritto nello spogliatoio del centro sportivo di Valdebebas.Continua a leggere (fanpage)

A meno di un mese dalla finale del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi è sempre più solo. A farglielo notare Massimiliano Varrese: "Ti sei votato da solo per andare in finale, non puoi pretendere ... (fanpage)