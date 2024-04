“È successo subito dopo l’addio a Uomini e Donne” Beatriz vuota il sacco su Brando

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 2 aprile 2024)e la mancata scelta diè tornata nella vita di tutti i giorni. Certamente il fatto di non essere stata preferita rispetto all’altra corteggiatrice Raffaella non le ha procurato gioia, infatti ha confessato di aver vissuto momenti difficili. Poi però ha rivelato cosa ha fatto per cercare di risollevarsi il prima possibile da quella brutta situazione. In un’intervista al magazine diha menzionato anche l’opinionista Tina Cipollari, con la quale ha avuto diverse discussioni: “Le dico grazie, ammetto che trovarmi di fronte a una donna con il carattere forte come il mio mi ha migliorata come persona. Ho sviluppato una grande pazienza che non sapevo di avere. Il momento più bello con ...