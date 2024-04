È morto Chris Cross | il bassista dell’iconica band Ultravox

(Di martedì 2 aprile 2024) La musica mondiale piange la scomparsa di, leggendariodegli, noto anche per aver scritto la celebre hit “Vienna”. La triste notizia della sua morte è stata annunciata solo oggi, anche se il musicista è deceduto il 25 marzo. La sua dipartita ha scosso profondamente il mondo della musica, con il frontman della, Midge Ure, che ha voluto commemorarlo con un toccante post sui social media. Midge Ure ha condiviso su i suoi social media una foto insieme a, accompagnata da parole toccanti che ricordano il loro legame profondo. Il cantante ha descrittocome un amico e compagno distraordinario, sottolineando il suo ruolo fondamentale all’interno deglie il ...

