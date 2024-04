È morta a 90 anni Maryse Condé | la scrittrice del Guadalupe vinse il Premio Nobel alternativo

Barbara Rush , vincitrice di un Golden Globe con il film “È giunto da un altro spazio” e apparsa in “Peyton Place” e in molti altri film e programmi TV, è morta domenica all’età di 97 anni . Sua ... (thesocialpost)

È morta dopo tre settimane di agonia, in coma in seguito a uno stupro . Così è finita la vita di Shanon (non si conosce il cognome della vittima), tredicenne di Cauffry, nell’Oise, dipartimento nella ... (news.robadadonne)

Maltempo a Napoli, i vigili del fuoco intervengono sugli alberi a Scampia - "C'è forte odore di gas" e chiama i vigili del fuoco, ma erano i broccoli che una signora stava cucinando Accade nel Foggiano, a Rocchetta Sant'Antonio, dove un residente ha allertato vigili del fuoco ...youmedia.fanpage

Istat, torna ad aumentare la popolazione residente in Liguria - Torna ad aumentare la popolazione residente in Liguria dopo dieci anni consecutivi di calo solo grazie all'immigrazione dall'estero: sono 1.508.800 i residenti in Liguria al primo gennaio 2024, in ...ansa

Ragazzini morti in crollo casa, inchiesta della procura di Nuoro - La Procura di Nuoro ha aperto un'inchiesta sul crollo del solaio della una casa diroccata in via Dessanay a Nuoro, che ieri sera ha travolto e ucciso due ragazzini: Patrick Zola e Ethan Romano di 14 e ...ansa