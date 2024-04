“È cambiato tutto” Uomini e Donne | Raffaella e Brando confermano quanto già si sapeva

(Di martedì 2 aprile 2024), non scende l’attenzione su. Al magazine del programma la scelta del biondo tronista ha rilasciato un’intervista che sta facendo discutere proprio nelle ore in cui anche Beatriz è tornata parlare. La non scelta diha spiegato le difficoltà successive al momento del rifiuto da parte del tronista. “Sono arrivata a casa abbastanza tardi, ma per fortuna sono riuscita a vedere dei miei amici, che mi hanno portato hamburger e gelato, e a trascorrere del tempo con loro per svagarmi”, racconta Beatriz. >>“Mi dispiace ma è così”. Anita e Alessio, l’amara decisione dopo il Grande Fratello. Cosa èdopo l’uscita dalla casa “È stata una serata abbastanza tranquilla. Nei giorni successivi alla scelta ho fatto mente locale, mi sono ...

Sinner , le cose sarebbero potute cambiare in un attimo, ma non è successo: la confessione inaspettata del campione azzurro. Si è presentato all’allenamento degli azzurri come se fosse un tifoso ... (ilveggente)

"Quando ho cominciato, 20 anni fa, non pensavo che sarebbe durato così a lungo questo viaggio". E invece il viaggio per Pietro Saracino , ex Iena, comico e autore di successo è ancora in corso. ... (ilgiorno)

Per quanto riguarda il Vino Negli ultimi 20 anni sono cambiate molte cose, quelli che erano considerati dei punti fermi non lo sono più e c'è stata una evoluzione per quanto riguarda i consumi. Lo ... (affaritaliani)

Juventus - Lazio, dedica d'amore di Luis Alberto: "La Lazio per me è tutto" - Intervenuto a Mediaset prima di Juve-Lazio, semifinale di andata di Coppa Italia, Luis Alberto ha fatto una vera e propria ...noibiancocelesti

Lazio, Luis Alberto a Mediaset: "Questa squadra per me è tutto. Con Tudor..." - Cosa è cambiato con Sarri Tudor è molto diverso ... Per me giocare 300 partite con la Lazio è un onore, l'ho sempre detto che questa squadra per me è tutto".lalaziosiamonoi

Un'idea (più forte) di Europa - L'Ue non ha un'identità, il senso della propria storia. Così non è ancora riuscita a essere un vero soggetto politico ...corriere