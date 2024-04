E bravo Gualtieri Se per i tavolini all' aperto Roma ha perso 12 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Il Comune dicontinua a non riscuotere dai propri debitori. E non per una maldisposizione o morosità dei soggetti ma perché il Campidoglio non invia i bollettini per i pagamenti. La storia sembra surreale per una città che solo il 31 gennaio 2025 chiuderà la gestione commissariale, quando si avrà finalmente una quantificazione chiara e precisa del debito che la Capitale ha accumulato fino al 2008. Eppure nell'ultima commissione di Bilancio del I municipio si sono resi conto che ci sono 9dimancanti dalle occupazioni di suolo pubblico (Osp), riferiti agli anni 2022 e 2023. Non solo. Mentre nel 2021 il Comune ha esentato dal pagamento della tassa gli esercenti, non risultano entrati nelle casse del Municipio neppure 3del 2020, denaro che rischia di andare perduto perché dopo cinque anni ...