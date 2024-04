“È ancora un po’ vuota | però…” | Fedez mostra la nuova casa da padre single

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 2 aprile 2024) Dopo le vacanze di Pasqua passate a Dubai con Chiara Ferragni, i piccoli Leone e Vittoria stanno per partire con, direzione Miami. Lo ha fatto sapere il rapper nelle sue storie Instagram, dove ha ancheto le prime immagini della suada. “Vabbè, èun po’, però dai, più o meno…”, ha commentato nel video in cui riprende il salone del suo appartamento, che pare si trovi in zona Castello Sforzesco a Milano. Un grande divano, un tavolino personalizzato in stile pop, e un angolo sala giochi dove capeggiano un video game Anni ’80 e un flipper dei Ghostbuster dal prezzo che si aggira intorno ai 10mila euro. L’ex giudice di XFactor, al suo rientro da una mini vacanza a Courchevel, sulle Alpi francesi, continua a ...