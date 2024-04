Dungeons & Dragons | nei futuri videogame verranno esplorati altri setting al di fuori dei Forgotten Realms

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 2 aprile 2024) Wizard of the Coast si prepara ad ampliare l’universo dei videogiochi dedicati aesplorando un nuovo scenario al didei. In precedenza, la compagnia aveva annunciato l’intenzione di investire 1 miliardo di dollari in videogiochi AAA , ora un’intervista, Dan Ayoub, capo dello sviluppo dei prodotti digitali di Wizard of the Coast, ha spiegato che l’obiettivo è espandere le proprietà intellettuali già esistenti e svilupparne di nuove, tra cui spicca la possibilità di un nuovo gioco dedicato al celebre gioco di ruolo che esplorerà ambientazioni diverse da quelle già viste Baldur’s Gate 3, ma non solo. Baldur’s Gate 3, sviluppato da Larian Studios, è stato un grande successo, contribuendo significativamente ai profitti di Hasbro e Wizard of ...