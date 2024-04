Due mesi per osservazioni degli espropriandi ponte Stretto

(Di martedì 2 aprile 2024) Per 60 giorni, a partire dal prossimo 8 aprile, i soggetti i cui beni sono interessati dalle procedure espropriative per ilsullo, potranno rivolgersi per l'assistenza con personale tecnico, previo appuntamento telefonico e fare le proprie. Lo scrive la societàdi Messina annunciando la pubblicazione domani dell'avviso diretto a chi sarà espropriato. I cittadini interessati dovranno prenotare un appuntamento ai numeri: 06.85826210 - 06.85826230 - 06.85826270, ai seguenti "Sportelli informativi": - Messina presso il Palacultura Sala Rappazzo (piano terra) sito in Viale Boccetta 373, lunedì dalle 15.00 alle 17.00; martedì e mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 ad esclusione dei giorni festivi. - Villa San Giovanni presso la ex sede della Pretura sita in via Nazionale ...

Speranza finita per il piccolo Emile Soleil, il Bambino di due anni e mezzo scomparso nel luglio del 2023 in Provenza . A otto mesi d alla sparizione, sabato i resti del piccolo sono stati ritrovati... (leggo)

Premierato, al voto in Commissione le norme sull’elezione diretta: limite di due mandati, via il premio al 55%. Sprint governo per le Europee - Tetto di due mandati (elevabili a tre) per il presidente del Consiglio, eliminazione della soglia del 55% dei seggi come premio di maggioranza, introduzione della possibilità di revoca dei ministri. S ...ilfattoquotidiano

Due giochi gratis da oggi su Xbox Game Pass - I fan iscritti a Xbox Game Pass possono prepararsi a un nuovo mese ricco di novità: ecco i nuovi due giochi gratis di aprile.spaziogames