Due luci vicino Giove a Roma nel 2022 | per ora sono due Ufo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 2 aprile 2024) Un militare dell’Aeronautica Militare ha inviato al Cisu un racconto ed alcune foto relative ad un avvistamento da lui avuto nel. Dall’insieme appare molto interessante. Era il 14 novembrealle 18:49. Il testimone si trovava poco fuori dal raccordo in zona Castel di Leva insieme alla figlia, quando la bambina si accorse della presenza died altre due stelle ben visibili in cielo nello sfondo accanto al cornicione di una scuola. Il testimone racconta: “Perplesso mi giravo per vedere ciò che era li nel cielo. Traguardavo letra un palo della recinzione e il bordo del cornicione della scuola per verificare spostamenti: nulla… perfettamente immobili al pari di, ma di colore bianco. Mi allontanavo da quella posizione percorrendo il vialetto della scuola per ...