’Due giorni del mare’ Conto alla rovescia Al via i campioni del mondo e gli azzurri

(Di martedì 2 aprile 2024) Siamo entrati nella settimana delladel. La rinomata gara internazionale di ciclismo paralimpico, giuntasua 10ª edizione, si svolgerà il 6 e 7 aprile nel centro di Marina di Massa con partenza e arrivo davanti a Villa Cuturi e passaggio in piazza Betti. Sono già oltre 170 gli atleti iscritti, di cui 70 quelli stranieri provenienti da tutta Europa e anche da fuori continente, Thailandia compresa. L’Uci ha comunicato che questa è la gara internazionale a livello europeo col maggior numero di partecipanti stranieri e il dato ha riempito di orgoglio gli organizzatori di Ciclo Abilia. Le gare inizieranno sabato mattina alle ore 9 e proseguiranno domenica con la cronometro. Al via ci saranno tutti idele la Nazionale italiana al completo. Giovedì ...

Grosseto, 31 marzo 2024 – Molti gli appuntamenti in Maremma per oggi e domani. A Grosseto il Museo di Storia naturale e il Polo Le Clarisse saranno aperti dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Al ... (lanazione)

Montespluga , il paese a 1.900 metri in provincia di Sondrio, era stato isolato per settimane questo inverno: con la nevicata di questi giorni la strada da ieri è stata di nuovo chiusa .Continua a ... (fanpage)

Nuova ondata di truffe agli anziani, in un giorno 10 tentativi - Nuova ondata di tentate truffe nella provincia di Viterbo. In una sola giornata segnalate all’Arma dei carabinieri 10 tentativi ad anziani nei comuni di:Viterbo, Vetralla, Marta, ...ilmessaggero

Villa in vendita a Fiumicino per 1.500.000 euro - FIUMICINO/PALIDORO - Vicolo Di Castel Campanile - Casale a 2 passi da Via Aurelia Fiumicino nella campagna di Palidoro sulla via Aurelia proponiamo in vendita una meravigliosa opportunità immobiliare: ...libero

Pista ciclabile di viale Aldo Moro: a giorni l'amministrazione annuncerà la soluzione prescelta - «Mi sono personalmente confrontato – ha spiegato – con almeno due professori e persone che hanno lavorato ... L’impegno, quindi, è a dare una risposta entro pochi giorni. Come detto, l’opera è stata ...quotidianodipuglia