Due ex concorrenti del Grande Fratello andranno a vivere insieme | l’annuncio | ecco di chi si tratta

(Di martedì 2 aprile 2024) C’è chi, come Perla Vatiero e Mirko Brunetti si prenderanno del tempo prima di discutere di una nuova convivenza dopo la loro partecipazione aled il loro ritrovamente come coppia. E c’è chi, dopo essersi scoperto nella Casa più spiata d’Italia, andrà acon il proprio ex inquilino. Federico Massaro e Vittorio Menozzi vanno a conDue exdell’ultima edizione del, hanno annunciato nelle passate ore la loro intenzione di andare a conper un periodo. Sidi Federico Massaro e Vittorio Menozzi, i quali hanno dato la notizia nel corso di una diretta su Instagram. Nella Casa, Federico e Vittorio hanno instaurato un bellissimo rapporto di amicizia e nelle passate ore hanno ...