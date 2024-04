Droni ucraini su grossa raffineria russa oltre 1000 km da confine

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di martedì 2 aprile 2024)hanno attaccato una importantedi petrolio in Russia, la terza per capacità in tutta la Federazione, situata in Tatarstan, a circa 1.300 km dalla linea del fronte in Ucraina. Si tratta dell'attacco con velivoli senza piloti che si è spinto a oggi più in profondità nel territorio russo, colpendo un'unità centrale della struttura che tratta circa 155.000 barili di greggio al giorno.Nellaè scoppiato un incendio, spento in una ventina di minuti ha riferito l'agenzia di stampa statale RIA, secondo cui la produzione non è stata interrotta. In base alle immagini dal sito attaccato, si evince che il drone ha colpito l'unità di raffinazione primaria, CDU-7, dellaTaneco. L'unità rappresenta circa la metà della capacità produttiva annua ...