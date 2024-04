Dragon’s Dogma 2 | vendite a oltre 2 | 5 milioni di copie

La grafica fa quasi spavento nell’ultimo aggiornamento : le versioni PS5 e PC di Dragon’s Dogma 2 si concedono un po’ di sano lifting In seguito alle lamentele circa la performance (tra le altre ... (tuttotek)

Un nuovo aggiornamento per Dragon’s Dogma 2 è ora disponibile su PC e PlayStation 5. Capcom assicura di essere intervenuta sul framerate, sul DLSS e sul ray tracing, ma precisa anche di non ... (game-experience)

Dragon's Dogma 2 ha venduto 2 milioni e mezzo di copie - Con un comunicato pubblicato questa mattina, Capcom ha annunciato i primi dati di vendita di Dragon's Dogma 2, che a quanto pare è partito davvero bene. Stando alle parole della compagnia giapponese, ...gamingtalker

Dragon's Dogma 2, come trovate le camere di Sven - Dragon's Dogma 2 è un gioco ricco di segreti e missioni pochi chiare, tra queste figurano quasi tutte le quest di Sven, un personaggio importantissimo, che tuttavia è celato da una narrazione ...tomshw

Dragon's Dogma 2 ha venduto 2,5 milioni di copie al lancio, la serie supera quota 10 milioni - Le forti critiche ricevute nel suo primo weekend e dei numeri buoni ma non eccezionali in Giappone sembravano anticipare un lancio piuttosto brusco per Dragon's Dogma 2, e invece il gioco di Capcom ha ...it.ign