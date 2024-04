(Di martedì 2 aprile 2024), 2 aprile 2024 – In occasionePasqua il Sindacato Italiano Balneari dinon ha voluto far mancare la propria vicinanza alladel Litoraleno. Fabrizio Fontani e Cristiano Scarpellini, presidente e vicepresidente Sib, insieme al presidente del direttivodi Tirrenia Virgilio Ruglioni, hanno donato 500 euro inLitoraleno. La cifra è stata consegnata al presidentePaolo Malacarne. “Per noi balneari i principisocialità e dell'assistenza ...

Donazione di primavera Avis a piazza Verdi di Viterbo - Donazione di primavera Avis a piazza Verdi (piazza del Teatro) domani 3 aprile, dalle ore 7,30 alle ore 10,30. A ricordarlo è il presidente del gruppo comunale donatori Avis Simone Onofri che invita ...ontuscia

Donazione del Sib Confcommercio Pisa in favore della Croce Azzurra - Pisa, 2 aprile 2024 – In occasione della Pasqua il Sindacato Italiano Balneari di Confcommercio Pisa non ha voluto far mancare la propria vicinanza alla Croce Azzurra del Litorale Pisano. Fabrizio Fon ...lanazione

Il Centro Antiviolenza Angelita Rieti ringrazia Felice Rufini per la Donazione ricevuta dalla cena dell’8 marzo - Il Centro Antiviolenza Angelita ringrazia Felice Rufini del Ristorante La Piazzetta di Rieti per la Donazione ricevuta dalla cena dell’ 8 marzo dedicata alla Giornata Internazionale della Donna. “Un g ...rietinvetrina