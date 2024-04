Don Patriciello Scrive a Francesco Schiavone | “Rivela tutto sui Rifiuti Tossici | Dio Perdona ma la Storia no”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 2 aprile 2024) Don, esorta l’ex boss camorristaa confessare la verità sui, sperando in una vera redenzione. Il parroco Dondi San Giovanni Apostolo a Caivano ha inviato una lettera aperta a, meglio conosciuto come “Sandokan”, ex boss camorrista di grande rilevanza nel mondo criminale. Nella lettera, Donesortareciò che sa riguardo ai, evidenziando che mentre Dio puòre, lanon dimentica. Don...