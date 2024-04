Don Patriciello | “Nessuna clemenza per Sandokan” Per il processo sugli appalti Rfi il boss potrebbe essere chiamato a testimoniare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Da sempre impegnato in prima fila contro la camorra e le sue devastanti conseguenze sulle persone e sul territorio, don Maurizioneanche questa volta si è tirato indietro per dire la sua sull’annunciato pentimento di Francesco Schiavone detto. Ilsimbolo del clan dei Casalesi, il criminale che spodestò Antonio Bardellino ridisegnando la mappa criminale del clan, ha seminato terrore nell’agro aversano tra gli anni ’80 e ’90 e morte con il sotterramento nei campi dei rifiuti tossici delle aziende del Nord provocando nell’area una incidenza altissima di morti per tumore. “La storia sia spietata” – “Io gli direi, indietro non si torna. Puoi chiedere perdono solo a Dio che è morto in croce anche per te e chiedere perdono a questo popolo a cui hai fatto tanto male. Io sono un prete e parlo da prete. Ma dal punto di ...