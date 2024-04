Dj set durante la messa di Pasqua | il priore di San Paterniano | «Davanti alla basilica un baccano spaventoso»

48° Coppa Caduti di Reda: per la “corsa di Sët Strëpp” un’altra edizione da 200 corridori - La partenza ufficiosa è prevista alle ore 13, dopo la commemorazione al Monumento ai Caduti di Reda e prima di ricordare Stefano Cornacchia durante il trasferimento; partenza ufficiale alle 13.15.ravennawebtv

VENEZIA, PARLA IL PRESIDENTE CASARIN: SIAMO UN GRUPPO COMPATTO - Intervistato da Michele Contessa su “la Nuova di Venezia e Mestre”, il presidente dell’Umana Reyer Venezia Federico Casarin ha parlato ...sportmediaset.mediaset

Coppa Caduti di Reda, 200 ciclisti al via per la 'corsa di Sët Strëpp' - Procedono i preparativi dell'appassionato gruppo organizzativo della società cicloturistica La Rôda Reda in vista della 48esima Coppa Caduti di Reda, gara ciclistica nazionale per Elite e Under 23 ...ravennatoday