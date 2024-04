Disturbi dello spettro autistico | in Italia colpito un bambino su 77

(Di martedì 2 aprile 2024) Comportamenti ripetitivi, difficoltà ad avere relazioni sociali, parlare in modo anomalo o non parlare affatto: sono solo alcuni dei modi in cui si manifestano i, che incolpiscono unsu 77 nella fascia d'età compresa fra 7 e 9 anni. L'articolo .

Gaeta , 2 aprile 2024 – In occasione della Giornata Internazionale della consapevolezza dell’autismo, voluta dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per il giorno 2 aprile, l’Amministrazione ... (ilfaroonline)

Ex campionessa del mondo di pattinaggio , oggi fisioterapista dell’età evolutiva , Marisa Canafoglia aiuta i bambini a «scivolare» sui disturbi dello spettro autistico , correndo sui pattini in linea. ... (vanityfair)

Autismo: al via la campagna di raccolta fondi #Sfidautismo24 - In Italia, dalle ultime stime, un 1 bambino su 77, nella fascia tra i 7 e i 9 anni, presenta un disturbo dello spettro autistico. Sono circa 500.000 le famiglie in Italia in cui è presente almeno ...sanita24.ilsole24ore

Palermo. Attività sociali, Giornata Mondiale Autismo: appuntamento domenica 7 aprile al Teatro Politeama - Sono quasi 5 mila i soggetti autistici di Palermo e provincia, secondo i dati U.O.C. Disturbi dello Spettro Autistico dell’ASP, di cui circa 3.800 gli scolarizzati. Dati che attestano, dunque, a circa ...libertasicilia

Il Principe Alberto e la Principessa Charléne in visita al centro diurno franco monegasco di accoglienza infantile di Beausoleil - L'edificio di 650 m², situato al 46 avenue du Professeur Langevin sulla Comune di Beausoleil, è stato interamente riabilitato per proporre una cura ambulatoriale globale di giorno dei bambini e degli ...montecarlonews