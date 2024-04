Disturbi dello spettro autistico | in Italia colpito un bambino su 77 nella fascia d’età compresa fra 7 e 9 anni

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di martedì 2 aprile 2024) Comportamenti ripetitivi, difficoltà ad avere relazioni sociali, parlare in modo anomalo o non parlare affatto: sono solo alcuni dei modi in cui si manifestano i, che incolpiscono unsu 77d'etàfra 7 e 9. L'articolo .