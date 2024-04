Displaid | il futuro del monitoraggio infrastrutturale

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di martedì 2 aprile 2024), start up innovativa che propone soluzioni di Structural Health Monitoring (SHM) per ponti e viadotti basata su sensori IoT, analisi dati e IA Venticinque ponti monitorati, oltre 4 anni di esperienza, 10 terabyte di dati analizzati, oltre 20 paper pubblicati. Sono alcuni dei numeri di, azienda milanese che offre un servizio direlativa alla gestione delle reti infrastrutturali della clientela. La start up prende il via nel 2022 per iniziativa di quattro giovani ingegneri PhD con l’ambizione di portare la ricerca fuori dall’accademia e generare un impatto nel mondo reale. Come è nata l’idea die come è stata trasformata in una start up? «La soluzione tecnica che proponiamo nasce come trasferimento sul mercato del know-how acquisito attraverso anni di ricerca specifica su ponti e ...