Disperso 71enne sull’alto Appennino reggiano | ricerche in corso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 aprile 2024) Reggio Emilia, 2 aprile 2024 - Non è rientrato a casa un uomo di 71 anni che avrebbe dovuto trascorrere la notte al bivacco Ghiaccioni, nel comune di Ramiseto, nell'Alto. Dell'uomo però non si sono più avute notizie e la famiglia preoccupata ha chiesto l'intervento dei soccorsi. Da questa mattina si sono organizzate, e sono in, leda parte della stazione monte Cusna del SocAlpino e Speleologico Emilia Romagna, l'Unità Cinofila del SocAlpino, i vigili del fuoco e i carabinieri. La zona in cui si batte ricerca è quella del Lagastrello fino al confine con la Toscana mentre il Campo Base di Ricerca è posizionato a Succiso dove partono i sentieri escursionistici.