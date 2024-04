Diritti e doveri di locatore e conduttore | la guida completa

Leggi tutta la notizia su blowingpost

(Di martedì 2 aprile 2024) Il contratto di locazione, noto anche come contratto d’affitto, è un accordo tra due parti: il, proprietario dell’immobile, e il, che ne assume la detenzione in cambio del pagamento di un canone periodico. Scopriamo nelle righe a seguire tutto suie idi queste due figure.del: Riscossione del canone: Ilha il diritto di ricevere il canone di locazione pattuito alle scadenze stabilite nel contratto. Riparazioni straordinarie: Ilè tenuto ad eseguire le riparazioni straordinarie, ossia quelle necessarie a mantenere l’immobile in buono stato di manutenzione e ad garantirne l’abitabilità. Rilascio dell’immobile: Al termine del contratto, ilha il ...