Dimarco | con l’Empoli gol e record personale! Insegue due top

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 aprile 2024)ha sbloccato Inter-Empoli, arrivando alla quinta rete in Serie A di questa stagione. Per l’esterno nerazzurro si tratta di un: tutti i numeri– Federicoha sbloccato Inter-Empoli, match poi vinto dalla squadra di Inzaghi con il punteggio di 2-0. Per l’esterno, prodotto del vivaio nerazzurro, è la quinta rete in questo campionato di Serie A: eguagliato il suonel torneo fatto registrare con la maglia del Verona nella stagione 2020/21. Al notevole bottino di gol vanno aggiunti ben 6 assist, a dimostrazione della maturazione e della stagione strepitosa disputata sin qui dal numero 32 dell’Inter che ha l’occasione, nelle prossime partite, di entrare ulteriormente nella storia. STORIA – Nelle ultime 20 stagioni di Serie A solo tre difensori ...