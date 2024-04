Dimagrige | ma col sorriso | consigli della nutrizionista

Il glucomannano aiuta davvero a perdere peso Cosa c’è da sapere sull’integratore che riduce la fame nervosa e a cosa stare attenti - Premessa: non esiste nessuna pillola magica in grado di farci dimagrire miracolosamente e senza effetti collaterali ...ilfattoquotidiano

Dimagrire col sorriso: i consigli della nutrizionista Marianna Esposito spopolano tra i vip e sul web - La doc della “No Stress Diet”, Marianna Esposito (che segue numerosi vip tra cui la showgirl Raffaella Fico), ci dà alcuni suggerimenti per dimagrire senza trascurare la salute sempre primo tassello ...napolitoday

Guendalina Tavassi: "Ho fatto uso di farmaci per dimagrire" - In una puntata de "Le Iene", l'influencer ha affrontato il tema del suo rapporto con il corpo, rivelando di aver utilizzato farmaci per il diabete come metodo per perdere peso ...105