Diffidati Juventus-Lazio | bianconeri a rischio squalifica in vista del ritorno

(Di martedì 2 aprile 2024) Idi: ecco chi sono iindeldelle semifinali di Coppa Italia 2023/2024. Sono ben tre i giocatori di Allegri che dovranno stare attenti a non rimediare un cartellino giallo se non vorranno essere costretti a saltare la successiva partita dalla coppa nazionale contro i biancocelesti all’Olimpico: si tratta di Federico Gatti, Manuel Locatelli e Filip Kostic, ammoniti già contro il Frosinone ai quarti e dunque entrati in diffida per questo scontro all’Allianz Stadium. SportFace.