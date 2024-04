Di chi è questa canzone? | il disastro a L' Eredità di Flavia | volano parole grosse

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) A L'si scatena una nuova bufera. Nella puntata andata in onda martedì 2 aprile è finita nel mirino, la nuova campionessa. A quanto pare il pubblico non ha gradito il cambio della guardia alla ghigliottina e così in tanti hanno fatto notare uno scivolone della concorrente. Alla domanda sulla paternità del celebre pezzo della storia della musica "I can't get no satisfaction" dei Rolling Stones, la concorrente ha risposto "è dei Queen". Apriti cielo. Su X si è scatenato l'inferno con sfottò sulla povera malcapitata. E così qualcuno punge. "Poteva dire dei Maneskin". E un altro telespettatore scrive "sì, un grandissimo pezzo di Ligabue". Ma c'è anche chi non ha proprio accettato l'approdo dial gioco finale: "Mamma che miracolata". E ancora: ", ...