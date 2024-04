(Di martedì 2 aprile 2024) L'operatore doveva percorrere la stessa strada dove sono stati uccisi sette umanitari da Israele. Poche ore e su quella strada, dove unaereo israeliano ha colpito un convoglio umanitario e ucciso sette operatori di World Central Kitchen (Wck), poteva esserci Federico, direttore regionale per il Medioriente della ong. Insieme ad

Dessi (Humanity & Inclusion): ''Missione sospesa sul luogo del raid contro Wck fino a quando avremo garanzie'' - L'operatore doveva percorrere la stessa strada dove sono stati uccisi sette umanitari da Israele. Poche ore e su quella strada, dove un raid aereo israeliano ha colpito un convoglio umanitario e ...adnkronos

Gli italiani a Rafah, nella Striscia di Gaza: «Sembra un film distopico. Si vive tra droni e bombe, colpisce la magrezza delle persone» - Il racconto di due operatori umanitari che vivono nella Striscia e che sono lì in missione per conto di una ong internazionale: si dorme lontano dalle finestre per evitare le bombe ...corriere