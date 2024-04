Derby Milan-Inter, San Siro verso il sold out: no alla vendita libera per i tifosi nerazzurri - L`Inter veleggia verso la conquista del campionato: in seguito alla vittoria di ieri contro l`Empoli, il +14 della capolista sul Milan secondo rimane invariato.calciomercato

Milan-Inter del 22 aprile, il tifo rossonero risponde presente: San Siro verso il sold out - Non si arriverà alla vendita libera, che avrebbe potuto agevolare i tifosi interisti. Il settore riservato ai nerazzurri sarà come sempre il Secondo Verde ...gazzetta

L’ex attaccante di Milan ed Inter, Giampaolo Pazzini, si è espresso così riguardo alla possibilità di uno scudetto dei nerazzurri nel Derby - L’ex attaccante di Milan ed Inter, Giampaolo Pazzini, si è espresso così riguardo alla possibilità di uno scudetto dei nerazzurri nel Derby Intervenuto dagli studi di Dazn, Giampaolo Pazzini partecipa ...milannews24