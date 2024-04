Dengue | l’allarme di Burioni | “Rischio infezione endemica anche in Italia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 aprile 2024) Agire "fin d'ora", e farlo "con la massima energia", per prevenire la proliferazione della zanzara tigre possibile vettore del virus. E' il solo modo "per evitare di trovarci nei guai nei mesi estivi", alle prese con un'che rischia di diventarein. E' l'appello del virologo Roberto, alla luce dell'emergenza che sta vivendo la regione americana e delle segnalazioni in crescita nel nostro Paese. E se per ora si tratta di contagi importati, la memoria corre all'anno scorso quando nella Penisola sono stati 82 (su un totale di 362) i casi autoctoni registrati dall'Istituto superiore di sanità. Numeri ai quali va aggiunto un sommerso difficile da quantificare, visto che l'non sempre dà sintomi e quando li dà non gravi ...