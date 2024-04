Dengue | infezioni in crescita in Lombardia | vaccino disponibile a Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 aprile 2024), 2 aprile 2024 – Lainizia a spaventare anche in Italia, specialmente indove lo scorso anno sono stati segnalati 115 casi di infezione – quasi la metà di quelli a livello nazionale (347) – rispetto ai 20 del 2022 e all’unico caso del 2021. Il timore, espresso senza mezzi termini dal virologo Roberto Burioni, è che ladiventi endemica anche In Italia. Oggi lo è in 110 paesi – praticamente tutti quelli tropicali –con un numero diche l’OMS stima essere cresciuto tra il 2010 e il 2019 da 500.000 a 5 milioni di casi. La sua diffusione ha subito un’impennata da inizio 2024. Nei primi mesi di quest’anno sono già stati segnalati oltre due milioni di casi, di cui 1,5 milioni solo in Brasile, dove i morti sono già più di 1.500. Vaccini I risultati La ...