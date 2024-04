Delusione Cremonese La Feralpi si prende il derby

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) di Mariachiara Rossi CREMONA Nel lunedì di Pasquetta le sorprese non mancano. Il Parma capolista, infatti, viene sconfitto 2-0 al Tardini dal Catanzaro. I ducali ora hanno sette punti di vantaggio sul Como, che si è issato al secondo posto. Il Venezia cade 2-3 al Penzo sotto i colpi della Reggiana. Lacade allo Zini contro lasalò e ora è solo quarta. Ladopo un primo tempo dominato e distinto da almeno tre occasioni da gol, cade per mano di Bergonzi, complicando la questione promozione diretta e allontanandosi pericolosamente dal primo posto occupato dal Parma, attualmente lontano 11 lunghezze. A nulla è servita la rabbia di Bolzano, e nemmeno la pericolosa sirena d’allarme che ha cominciato a risuonare dopo la vittoria del Como (58 punti), diretta pretendente per il salto in A, contro il Sudtirol. ...