Deadpool & Wolverine | i Funko Pop spoilerano la presenza di un personaggio amato dai fan?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 2 aprile 2024) A quanto pare, piovono ancora spoiler dal merchandise ufficiale del film Marvel Essendo l'unico film dei Marvel Studios in uscita nel 2024, l'attesa perè una delle più cariche di hype, così ipotrebbero aver svelato ladi unamatissimo risalendo a un elenco diPop! di prossima uscita. ATTENZIONE: l'articolo potrebbe contenere spoiler sul film dei Marvel Studios in uscita il prossimo luglio nelle sale. A quanto pare, un elenco diPop! trapelato in rete e poi cancellato avrebbe spoilerato ladi una delle tanti varianti diche si pensa appariranno nella pellicola: Lady. Al momento non c'è nulla di …