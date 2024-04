Deadpool 3 ottiene un Rating vietato ai minori storico in Giappone

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di martedì 2 aprile 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Il tanto atteso film “& Wolverine” dei Marvel Studios ha ottenuto una classificazione unica in, segnando un momentoper il franchise e per l’MCU nel suo complesso.& Wolverineuna classificazioneunica per età inIl sistema di classificazionese EIRIN ha assegnato al film una valutazione R15+, una prima volta nella storia per i Marvel Studios. Questo si differenzia nettamente dalle precedenti valutazioni G assegnate ai film del MCU, che li rendono adatti a tutte le età. È importante notare che questa non è la prima volta che un film diriceve una classificazione ...