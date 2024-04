Dea | Scamacca è rifiorito Ora c’è l’esame Fiorentina

(Di martedì 2 aprile 2024) Nel mese di marzo il giocatore on fire dell’Atalanta, dietro al solito inarrivabile Koopmeiners, è stato senza dubbio Gianluca: quattro gare da titolare, con tre gol decisivi, e un filotto di risultati positivi. Con il 25enne centravanti romano schierato dal primo minuto sono arrivati due pareggi a Lisbona e in casa della Juventus e due vittorie a Napoli e al Gewiss contro lo Sporting. Dopo un inverno complicato il bomber romano è fiorito con la primavera, trovando quella continuità di gioco e di prestazioni mancata nei primi mesi. Il lavoro quotidiano con Gian Piero Gasperini sui campi di Zingonia lo ha fatto crescere tatticamente, soprattutto nei movimenti senza palla e nel gioco anche fuori area. Del resto in estate, quando aveva preferito Bergamo alle offerte dell’Inter e della Roma, aveva spiegato di aver voluto la Dea per ...

