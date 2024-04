De Laurentiis ha sondato anche Xabi Alonso e Domenico Tedesco Pedullà

(Di martedì 2 aprile 2024) Alfredoha rivelato un’indiscrezione secondo cui il Napoli nelle scorse settimane hala disponibilità di importanti allenatori. Deha contattato sia, tecnico del Bayer Leverkusen, che di, attuale ct del Belgio. Italiano rimane il nome caldo per la panchina azzurro, Conte rimane una suggestione ma la posizione dell’ex ct non cambia. L’indiscrezione diIl giornalista scrive su X (Twitter): “Napoli, per la panchina sempre Italiano nome caldo. Retroscena: nelle scorse settimane il Napoli ha provato a capire la posizione di(che vuole restare al Bayer) e quella di. Su Conte molto contatti, ma la posizione dell’ex ct al ...

