De Laurentiis all-in su Conte | Ingaggio top e carta bianca sul mercato pur di averlo

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 2 aprile 2024) Il presidente del Napoli Aurelio Deè pronto a tutto pur di assicurarsi Antoniocome nuovo allenatore: maxie pieni poteri nelle scelte di. Aurelio Devuole riportare il Napoli ai vertici ad ogni costo e per riuscirci è pronto a fare la corte spietata ad Antonio. Secondo la Gazzetta dello Sport, il presidente azzurro sarebbe disposto a vere e proprie concessioni pur di assicurarsi il tecnico salentino.monstre Deha già messo in preventivo di offrire auntop, probabilmente il più alto mai corrisposto ad un allenatore nella sua gestione. Una cifra certamente molto elevata per convincere l’ex Inter e Juventus nonostante la mancata ...