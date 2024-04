Dave the Diver è in arrivo su PlayStation Plus Extra ad Aprile 2024

Il regista di The Mandalorian ha dedicato un pensiero all'interprete di Greef Karga nella serie dello Star Wars Universe. In seguito alla notizia della scomparsa di Carl Weathers , il regista e ... (movieplayer)

Dave Franco e Alison Brie saranno protagonisti del prossimo film horror diretto da Michael Shanks, Together . Dave Franco e Alison Brie saranno protagonisti del film horror Together . Si tratta della ... (movieplayer)

Dave the Diver e Tales of Kenzera: Zau saranno disponibili gratuitamente su PlayStation Plus - Sony non si accontenta di annunciare che Dave the Diver sarà gratuito per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium quando uno dei giochi più amati del 2023 arriverà su PS4 e ...gamereactor

Una piccola gemma gratis su PlayStation Plus il 16 aprile - Via PS Blog è stato confermato durante la giornata di oggi che Dave the Diver entrerà a far parte della famiglia PlayStation il 16 aprile 2024.spaziogames

PlayStation Plus Extra: abbiamo il primo gioco di aprile, fenomeno da milioni di download - Sony annuncia il primo gioco del catalogo PlayStation Plus Extra e Premium di aprile 2024. Ed è un gioco molto famoso su PC!everyeye