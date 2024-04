Dani Alves | gli scatti sui social con la ex Joana Sanz – FOTO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 2 aprile 2024)è tornato in libertà in attesa dell’ultimo grado di giudizio per la condanna per stupro e posta suilecon la ex Nuovo capitolo nella vicenda. Il calciatore brasiliano condannato per violenza sessuale a quattro anni di reclusione e cinque di domiciliari. Dopo la sua scarcerazione, dopo il pagamento