Dall’oncologia alla medicina estetica | nuove tecniche anti invecchiamento | cosa sono gli esosomi

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 2 aprile 2024) Per contrastare gli effetti dell’della pelle, laè sempre più propositiva e ricca di novità che integrano diverse specializzazioni mediche. Uno degli ultimi esempi è l’utilizzo degli, reticoli endoplasmatici nanometrici secreti dcellula al di fuori delle sue pareti per lo scambio di informazioni intracellulari, per migliorare l’aspetto della pelle. Ne abbiamo parlato con il Dottor Marco Iera, chirurgo plastico, ricostruttivo ed estetico innovativo, ma anche fondatore dell’Associazione Donna Coraggio per condividere paure e speranze delle pazienti oncologiche. ...