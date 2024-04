Dalle sagre di paese all’evento Vuitton

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 aprile 2024) Nati per ’imbucarsi’ e per portare allegria alle feste. Così alla fine l’esplosività contagiosa dei Musicanti di San Crispino, banda musicale itinerante già molto nota in Romagna, ha varcato i confini nazionali, ‘conquistando’ niente di meno che Parigi. Contattati per l’evento aziendale di una delle più importanti e blasonate case di moda, Louis, meno di un mese fa i Musicanti nostrani si sono recati in Francia e, in giacca e cravatta, hanno portato la loro musica dirompente e la simpatia romagnola alla conoscenza di centinaia di invitati provenienti da tutto il mondo. "Lo scorso anno ci siamo esibiti ad un matrimonio al quale erano presenti numerose personalità – racconta Denis Valentini, fondatore e presidente dell’associazione Musicanti di S.Crispino –. Tra questi c’era l’amministratore di questa ‘maison’ che il mese scorso ci ha voluto per un evento ...