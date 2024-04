Dalla Manica al Mediterraneo | l’Europa annega nell’ipocrisia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 2 aprile 2024) Un’inchiesta condotta da Lighthouse Reports e varie testate internazionali ha documentato per la prima volta nei giorni scorsi che la polizia francese ha intercettato con metodi aggressivi ed estremamente pericolosi i gommoni carichi di migranti diretti in Gran Bretagna, attraverso la, mettendo a rischio la vita delle persone a bordo. Tra l’altro, come ricorda le Monde, in Francia è tuttora aperta un’inchiesta giudiziaria sulla morte di 27 persone,te nellail 24 novembre 2021, secondo l’accusa a causa del mancato intervento delle autorità preposte ai soccorsi (un’accusa che dovrebbe suonarci familiare). Questa situazione si deve anche a una serie di accordi che il governo britannico ha rilanciato con forza in vista delle elezioni (nel marzo 2023 ha promesso di pagare a Parigi ben 543 milioni di euro in tre anni per ...