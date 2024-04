Dal giardiniere all’autista di autobus | le offerte di lavoro in provincia di Bergamo

(Di martedì 2 aprile 2024). La raccolta di tutte ledie sul territorio bergamasco, alle quali è possibile candidarsi contattando i Centri per l’impiegoli. Ogni offerta riporta codice identificativo, figura ricercata e sede di; nel bollettino allegato (clicca qui) si possono consultare tutti i dettagli dellee i requisiti richiesti. Centro per l’Impiego di Albino impiego.albino@.it 21372 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A luogo di: RANICA 21402 A.S.O. ( ASSISTENTE STUDIO ODONTOIATRICO ) luogo di: FIORANO AL SERIO 21408 APPRENDISTA MONTATORE MECCANICO IMPIANTI luogo di: NEMBRO 21415 APPRENDISTA IMPIEGATO/A CONTABILE luogo di ...

Giardini delle Ville Fiesolane, tornano le visite guidate - L’iniziativa è organizzata dal Comune di Fiesole, in collaborazione con l’AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio). I visitatori saranno accompagnati da un architetto paesaggista ...firenzetoday

Fabio Taddei in Repubblica Ceca alla presentazione del libro scritto dal pronipote di uno dei prigionieri austroungarici caduto a Velletri - Nel pomeriggio di giovedì 21 marzo 2024, nella biblioteca comunale di Uherské Hradiste, cittadina della regione della Moravia sita nell’est della ...castellinotizie

Il degrado ai Giardini Margherita - Bologna, 2 aprile 2024 -Vorrei segnalare l’incuria da parte del Comune per il nostro polmone cittadino: i Giardini Margherita! È veramente una gran tristezza vedere come ci sia un degrado così in ques ...ilrestodelcarlino