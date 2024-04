Dai rifiuti bellezza e cultura | Non c’è nessuno come noi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 aprile 2024) Un tifo da stadio, seicento pecciolesi ad esultare e la festa spontanea, domenica sera. "Ma quando ci consegneranno fisicamente il riconoscimento, faremo sicuramente una festa più in grande", promette il sindaco Renzo Macelloni. E pensare che quando, 4-5 mesi fa, arrivò la telefonata in Comune per proporre a Peccioli la partecipazione al concorso del "Borgo dei Borghi", là per là Macelloni pensò ad uno scherzo. E stava per rifiutare l’invito... "Vero, avevano parlato con il mio segretario. Ero impegnato e non avevo capito bene cosa mi proponessero, pensavo chiedessero dei soldi e dissi che avevo da fare". E poi? "E poi i miei collaboratori hanno insistito. ‘Loro non vogliono nulla, è la Rai’. Mi sono informato meglio, ho capito che era una cosa seria. Ci hanno richiamato e a quel punto abbiamo detto sì. E abbiamo formato un bel gruppo di lavoro, per produrre materiale essere ...