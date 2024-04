Dagli Usa con amore | Aiello abbraccia tutti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 aprile 2024) È certamente vero che John, il presidente del Cesena, è il primo patron del Cavalluccio non con solidissime radici romagnole ancorate sul terreno, ma è lo spirito di questa terra lo ha contagiato in fretta. Si è visto sabato pomeriggio - tra le tante altre volte, anche di questi ultimi giorni - quando tutta la squadra era in campo a festeggiare il ritorno in serie B. Squadra in senso allargato, dal momento che oltre ai giocatori, a godersela sul prato dell’Orogel Stadium si erano progressivamente aggiunti parenti e affini di vari ordini e gradi. Uno dei primi a farsi avanti è stato Matteo Pisseri, maglia arancione da portiere, sorriso a 32 denti e nutrita delegazione al seguito: "Presidente, posso presentarle la mia famiglia?". Legittimo, ovviamente: a una festa, introdurre gli accompagnatori è cortesia. Una stretta di mano? Molto meglio un abbraccio. ...