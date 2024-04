Dagli occhiali finti di Abatantuono al microfono con autotune | tutti i gadget di LOL 4

(Di martedì 2 aprile 2024) L'attendi tanto e poi scorre in un lampo. LOL 4 è arrivato il giorno di Pasqua con i suoi primi 4 episodi e al solito lo abbiamo consumato alla velocità della luce. Voraci anche di risate, di nuove battute da memorizzare, di idee da rubare ai migliori maestri della risata. Quest'anno copiosi più che mai tra veterani come Diego, Angela Finocchiaro, Giorgio Panariello, Rocco Tanica. Questi quattro nomi, uniti a quelli di Lucia Ocone, Maurizio Lastrico, Edoardo Ferrario, Aurora Leone e un non prevedibile Claudio Santamaria, sembravano il preludio di un avvio al fulmicotone (in parte confermato dall'ingresso nella gara anche del vincitore di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, Loris Fabiani, campione grazie a un personaggio incendiario di nome Lunanzio). Eppure… Diegoin LOL 4 All'inizio son state più che altro fiammelle, fino ...

