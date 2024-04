Da Ilaria Salis alle opposizioni unite | il doppio annuncio di Nicola Zingaretti

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 2 aprile 2024)in un’intervista a ‘La Stampa’ fa unimportante per quanto riguarda il centrosinistra. Le sue parole.in un’intervista a La Stampa fa unmolto importante. L’attenzione in questo momento è sicuramente rivoltaprossime Europee, ma l’ex segretario si proietta anchepolitiche in programma tra tre anni e mezzo. Due annunci importanti da parte di– Notizie.com – © AnsaL’obiettivo del centrosinistra è quello di riuscire a costruire in poco tempo unaanza in grado di poter mettere in difficoltà l’attuale maggioranza e su questonon ha dubbi. Naturalmente la strada è molto ...